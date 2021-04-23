23.04.2021 (15:00)

В Туве состоялась первая отправка призывников на военную службу

Со сборного пункта военного комиссариата Республики Тыва состоялась первая отправка призывников к местам прохождения военной службы. Более 20 молодых людей отправились служить в воинские части Западного военного округа (ЗВО).

По прибытии на сборный пункт новобранцы прошли термометрию и тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Каждого обеспечили комплектом одежды по сезону, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками на весь путь следования к месту прохождения службы.

В ходе торжественной отправки прозвучали напутственные слова, пожелания доброй дороги и достойной службы от Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва и представителей органов исполнительной и законодательной власти, религиозных конфессий.

Всего в ходе весеннего призыва из Тувы для прохождения военной службы планируется отправить более 600 человек.

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