23.04.2021 (14:45)

В Новосибирской области экипажи вертолетов ЦВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных МИ-24 отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) совершили ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском. В заданном районе вертолетчики провели разведку, отработали слаженность действий в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и выполнили заход на цель с использованием навигационных приборов. Полеты проходили по установленному маршруту на безопасных высотах.

В учении были задействованы более 10 единиц техники, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.

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