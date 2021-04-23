Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2021 (14:15)

В Поволжье более 30 тыс. военнослужащих и членов семей сделали вакцину от коронавирусной инфекции

Фото Видео

В регионах Поволжья более 30 тыс. военнослужащих, членов их семей, курсантов военных вузов, гражданских сотрудников воинских частей и военного комиссариата, а также ветеранов Вооруженных Сил сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением информации о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Сибири более 100 тактических учений провели артиллеристы ЦВО в ходе зимнего периода обучения
В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО
Расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» Центрального военного округа провели поиск лесных пожаров в Сибири

Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false