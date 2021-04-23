23.04.2021 (14:15)

В Поволжье более 30 тыс. военнослужащих и членов семей сделали вакцину от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Поволжье более 30 тыс. военнослужащих и членов семей сделали вакцину от коронавирусной инфекции

В регионах Поволжья более 30 тыс. военнослужащих, членов их семей, курсантов военных вузов, гражданских сотрудников воинских частей и военного комиссариата, а также ветеранов Вооруженных Сил сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением информации о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

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