23.04.2021 (14:00)

В Сибири более 100 тактических учений провели артиллеристы ЦВО в ходе зимнего периода обучения

Военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе зимнего периода обучения провели более 100 тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Сибирском регионе.

Учения артиллерийских подразделений проходили на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва. В маневрах было задействовано более 500 единиц современного вооружения и военной техники такой, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», 2С23 «Нона-СВК» и 2С7М «Малка», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган». Кроме того, во время учебно-боевых стрельб в составе разведывательно-огневых контуров широко применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10».

Военнослужащие отработали различные методики и способы огневого поражения: уничтожение целей и поддержки атаки методами последовательного сосредоточения огня и огневым валом, поражение целей в горной местности, ведение неподвижного и подвижного заградительного огня, поражение целей, находящихся на разной удаленности. Особое внимание уделялось взаимодействию артиллерийских подразделений с формированиями других родов войск.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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