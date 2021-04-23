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23.04.2021 (13:45)

В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей

На острове Гогланд в Финском заливе (Ленинградская обл.) отметил 80-летний юбилей старейший в России начальник маяка Николай Макоренков. Уже 54 год он работает на маяке «Северный Гогландский».

Во время торжественной церемонии, прошедшей на острове, начальник гидрографического района Финского залива капитан 2 ранга Александр Шубин поздравил Николая Макоренкова с юбилеем, вручив ему грамоту от командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) и памятный подарок.

«Николай Тихонович является образцом для всего личного состава гидрографической службы в выполнении обязанностей, содержании маячного имущества и верности долгу. За годы его руководства на маяке не было ни одного сбоя, маяк работает по графику, обеспечивая безопасность судоходства на корабельном фарватере», — отметил капитан 2 ранга Александр Шубин.

Николай Тихонович Макоренков родился 21 апреля 1941 года в Смоленской области. В 1960-1964 годах он проходил службу в Советской Армии. С 1965 года работал на должности техника группы средств навигационного оборудования острова Родшер (Финский залив). С 1967 года — на должности техника маяка «Северный Гогландский», а с 1983 года по настоящее время — начальник маяка.

Маяки и другие навигационные средства Финского залива организационно входят в состав гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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