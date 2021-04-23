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23.04.2021 (13:15)

Расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» Центрального военного округа провели поиск лесных пожаров в Сибири

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Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения провели попутный мониторинг очагов возгорания в лесистой местности на территории Кемеровской области.

В связи с приближением пожароопасного сезона расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» в рамках проводимых полетов проводят попутную разведку по обнаружению возможных очагов возгорания.

Применение БЛА значительно сокращает время на получение достоверной информации о лесных пожарах, кроме того «воздушный разведчик» может обнаружить даже небольшие очаги возгорания с помощью тепловизора, а видеокамеры и специальное бортовое оборудование позволяют передавать информацию в режиме реального времени оператору комплекса.

Полученные данные с БЛА существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

В мониторинге лесных пожаров принимают более 100 военнослужащих, задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединение, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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