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23.04.2021 (13:00)

В Кировской области военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения»

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели техническую конференцию в рамках акции «За безопасность дорожного движения». В мероприятии участвовали военнослужащие учреждений Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в Кировской области.

В ходе акции сотрудники ВАИ довели до военнослужащих и командного состава соединения основные положения нормативно-правовых актов Минобороны России в области организации безопасного дорожного движения. Перед военнослужащим выступили представители ВАИ ЦВО, ГИБДД Кировской области и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащим иерей Евгений Костылев.

Техническая конференция «За безопасность дорожного движения» регулярно проводится в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации с целью повысить уровень знаний военных водителей, распространить и передать им положительный опыт безаварийного вождения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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