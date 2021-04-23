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23.04.2021 (12:45)

В Башкирии республиканский день призывника провели на базе инженерной бригады ЦВО

В Башкирии военный комиссариат провел республиканский день призывника на базе инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО). Началось мероприятие с вступления в ряды Всероссийского движения «Юнармия» учащихся школ. Более 30 ребят получили значки юнармейцев. Затем призывникам и юнармейцам показали учебный класс, парк боевых машин, казарму и тренировку служебных собак.

После экскурсии по воинской части молодые люди отправились в клуб, где перед ними выступили военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, командир 12-й отдельной инженерной бригады гвардии полковник Сергей Порохня и представители администрации региона.

«Сегодня вы увидели условия, в которых проживают солдаты. Время, когда вы наденете военную форму, будете изучать воинский устав, запомнится вам надолго. Это особое событие в жизни. Желаю вам успехов в будущем, верных товарищей и порядочных командиров» — обратился к призывникам военный комиссар полковник Михаил Блажевич.

Далее в торжественной обстановке более 20 юношей получили повестки. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Центральный военный округ , Юнармия
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