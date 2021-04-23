23.04.2021 (12:15)

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановый полёт над Тихим океаном

Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый 10-часовой полёт над акваторией Тихого океана. Отрабатывая поставленные задачи, летчики преодолели около 8 тыс. километров.

Экипажи практиковались в пилотировании воздушного судна в условиях безориентирной местности и отсутствия радиолокационного контроля. На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождались палубными истребителями F-18 ВМС США.

Полеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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