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23.04.2021 (12:15)

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановый полёт над Тихим океаном

Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый 10-часовой полёт над акваторией Тихого океана. Отрабатывая поставленные задачи, летчики преодолели около 8 тыс. километров.

Экипажи практиковались в пилотировании воздушного судна в условиях безориентирной местности и отсутствия радиолокационного контроля. На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождались палубными истребителями F-18 ВМС США.

Полеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Самолеты
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