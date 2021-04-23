23.04.2021 (12:00)

Из Мурманской и Архангельской областей отправились на Северный флот первые призывники

В Мурманской и Архангельской областях в рамках весеннего призыва прошли первые отправки новобранцев в воинские части Северного флота. В команде из Мурманска собралось 20 человек, из Архангельска в Североморск отправилось 49. Они будут распределены в подразделения сухопутных и береговых войск, армии ВВС и ПВО, а также на некоторые надводные корабли, где применяется принцип смешанного комплектования.

До отправки на флот призывники прошли медицинскую комиссию и тестирование на коронавирусную инфекцию. Молодое пополнение полностью обеспечено военным обмундированием, медицинскими масками, перчатками, средствами личной гигиены, пайками на путь следования, банковскими и персональными электронными картами.

Из-за строгого санитарно-эпидемического режима церемония отправки призывников прошла без участия их родителей и близких людей, а транспорт, который был задействован в перевозке молодого пополнения был продезинфицирован специалистами РХБЗ.

Как и предыдущие два призыва, теперешний проходит в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Ввиду этого все призывники и должностные лица, привлечённые к работе с ними, продолжают соблюдать масочный режим, проходить необходимое тестирование и барьерный контроль. Особое внимание уделено личной гигиене призывников, использованию антисептика и средств индивидуальной защиты.

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