23.04.2021 (11:15)

Департамент госзакупок Минобороны провел межведомственную конференцию по особенностям осуществления закупок, в том числе в рамках ГОЗ

22 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской обл.) Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации провел межведомственную конференцию, посвященную особенностям осуществления закупок, в том числе в рамках государственного оборонного заказа.

В качестве модератора к работе конференции был привлечен член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко. С докладами выступили представители федеральных органов исполнительной власти: Минобороны, Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга, Минфина, МЧС, МВД, Минздрава. В конференции приняли участие порядка 280 человек.

Во время мероприятия были рассмотрены такие вопросы как: антимонопольный комплаенс в госорганах, порядок применения каталога товаров, работ, услуг и особенности осуществления закупок медицинских изделий и оборудования. Большое внимание уделили вопросам соблюдения национального режима в сфере закупок, а также лицензирования вооружения и военной техники. Были обсуждены практические аспекты выбора цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Необходимость дальнейшей комплексной оптимизации и совершенствования контрактной системы в сфере закупок и связанная с ними актуализация нормативных правовых актов стали одним из оснований для проведения мероприятия.

По словам модератора конференции Михаила Осыко, все выступающие старательно делились важнейшей информации по темам своих докладов с участниками мероприятия. Кроме того, докладчики отметили, что подобного рода ежегодные мероприятия, проводимые Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, позволяют государственным заказчикам в дальнейшем избежать значительного числа ошибок при государственных закупках.

По окончании основных докладов в ходе свободной дискуссии слушатели подняли ряд актуальных вопросов. По итогам конференции принято решение о формировании предложений по внесению изменений в законодательство о контрактной системе в части национального режима в сфере закупок, формирования цены контракта на продукцию, поставляемую по номенклатуре государственного оборонного заказа. Указанные предложения планируется положить в основу законодательных инициатив Правительства Российской Федерации, повышающих эффективность закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа.

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