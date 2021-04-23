23.04.2021 (11:00)

В День Победы войне небо Москвы украсят салюты свыше 12 тысяч фейерверочных изделий

Командир отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников раскрыл особенности проведения праздничного салюта:

«В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации» — сообщил Вячеслав Парадников.

Из 72 салютных установок, размещённых на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка» и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. На Поклонной горе Москвы холостую стрельбу 30-ю залпами произведёт батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд», — рассказал Вячеслав Парадников.

Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продолжится 10 минут.

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