23.04.2021 (10:45)

Лётчики армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник V»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Лётчики армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник V»

В городе Пушкине (Санкт-Петербург) в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя второй этап плановой вакцинации против коронавирусной инфекции прошли лётчики армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Второй компонент вакцины «Спутник V» в специализированных контейнерах был доставлен в поликлинику филиала воздушным транспортом. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата.

Всего в Западном военном округе два компонента вакцины «Спутник V» получили более 115 тыс. военнослужащих.

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