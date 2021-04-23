23.04.2021 (10:45)
Лётчики армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник V»
В городе Пушкине (Санкт-Петербург) в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя второй этап плановой вакцинации против коронавирусной инфекции прошли лётчики армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).
Второй компонент вакцины «Спутник V» в специализированных контейнерах был доставлен в поликлинику филиала воздушным транспортом. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата.
Всего в Западном военном округе два компонента вакцины «Спутник V» получили более 115 тыс. военнослужащих.
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