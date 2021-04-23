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23.04.2021 (10:30)

Главком ВМФ в Североморске подведет итоги командно-штабного учения и встретит фрегат «Адмирал Касатонов»

В главной базе Северного флота городе Североморске главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов подведет итоги межвидового командно-штабного учения Северного флота, которое проводилось с 19 апреля под непосредственным руководством главкома ВМФ. Учение Северного флота проходило в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершило комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

В нем были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Во второй половине дня главком ВМФ России адмирал Николай Евменов встретит в Североморске фрегат «Адмирал Касатонов», который прибудет с дальнего похода, ставшим первым в истории этого новейшего корабля. Главком ВМФ поднимется на борт, заслушает доклады должностных лиц Северного флота и командира фрегата по результатам похода, а также выступит перед экипажем.

Также адмирал Николай Евменов посетит Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища, где проверит ход учебного процесса и состояние учебно-материальной базы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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