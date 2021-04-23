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23.04.2021 (10:15)

Под Екатеринбургом прошла генеральная репетиция салюта Победы

Фото Видео

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне под Екатеринбургом приняли участие в генеральной репетицию салюта Победы. Было привлечено шесть расчетов 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года. К проведению торжественных залпов были допущены наиболее подготовленные военнослужащие, которые прошли обучение в профильных учебных центрах Министерства обороны.

В ходе репетиции расчеты, отрабатывая слаженность и синхронность выстрелов, выполнили несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд. Всего 9 мая будет произведено 30 залпов.

Праздничный салют состоится сразу на трех площадках Екатеринбурга: Преображенский парк в Академическом районе, Летний парк «Уралмаш» и набережная Динамо в центре города.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Салют
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