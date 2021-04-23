23.04.2021 (10:00)

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу приказал завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу приказал завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах

В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки и межвидового учения на полигоне Опук, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на побережье, железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

На железнодорожную станцию в Феодосии совершили марш военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО. Для убытия в пункт постоянной дислокации военная техника и личный состав соединения были погружены в железнодорожные составы. В ходе дальнейшего перемещения подразделения войск химзащиты преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров.

Техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО были погружены на железнодорожной станции города Керчь. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом протяженностью более одной тысячи километров.

На побережье полигона Опук, после марша на штатной технике, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота погрузились в большие десантные корабли и приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Передвижение также пройдет комбинированным способом: морским транспортом, железнодорожным и механизированными колоннами.

Подразделения Воздушно-десантных войск прибыли на аэродром, осуществили погрузку личного состава и приступили к перевозке комбинированным способом: самолетами военно-транспортной авиации, железнодорожным транспортом и механизированными колоннами.

22 апреля 2021 года на полигоне Опук Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги учения, приказал завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск. До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — приказал Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

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