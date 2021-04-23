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23.04.2021 (11:45)

В Белогорском гарнизоне ВВО прошла тренировка механизированной колонны к параду Победы

В Белогорском гарнизоне прошла тренировка механизированной колонны военной техники, которая будет задействована в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде Победы в городе Белогорске Амурской области будет задействован недавно восстановленный танк Т-34-85, экипажем которого в годы Великой Отечественной войны командовал Герой Советского Союза лейтенант Иван Мартынович Ладушкин.

Кроме танка на параде будут представлены образцы современной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО. Зрители парада увидят: бронеавтомобили «Тигр», современные танки Т-80БВ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», а также другую технику войск ПВО, артиллерии и мотострелковых подразделений.

Всего для участия в параде Победы войск Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО примет участие около 1100 военнослужащих и будет задействовано порядка 40 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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