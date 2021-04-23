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23.04.2021 (11:30)

В Бурятии снайперы ВВО осваивают новую тактику действий по маскировке и ведению боя

В Республике Бурятия военнослужащие подразделения снайперов Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя, основанную на опыте современных вооруженных конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств. Они тренируются за короткое время занимать выгодные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах. Практикуются в создании ложных позиций и проведении длительных засад.

Для усложнения задачи снайперам во время действия поступают различные вводные: военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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