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23.04.2021 (09:45)

Окружной этап конкурса «Уверенный прием» состоялся в ВВО

В соединении войск связи Восточного военного округа (ВВО) завершился окружной этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу «АрМИ-2021». Более 30 участников, представляющие команды объединений ВВО, приняли участие в соревнованиях за право представить Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

Военнослужащие-связисты выполнили задания по проверке боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи. Действовали они в полевых условиях при воздействии средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Участники соревнований также выполнили нормативы по развертыванию аппаратных связи на время в средствах индивидуальной защиты.

В конкурсе были задействованы современные мобильные комплексы связи, антенные модули, командно-штабные машины, радиорелейные станции и станции спутниковой связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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