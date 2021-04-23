23.04.2021 (09:30)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО преодолели «Тропу разведчика»

Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине преодолели «Тропу разведчика». Эта специальная полоса местности включают в себя более 30 препятствий и заграждений разного типа, наиболее часто встречающихся в боевой обстановке. Её протяжённость составляет около 700 метров.

В ходе занятий на полигоне Успеновский разведчики приобретают навыки скрытного, бесшумного передвижения с оружием и боевым снаряжением. Они преодолевают сложные препятствия, учатся умело действовать в траншеях и разрушенных зданиях, отрабатывают приемы рукопашного боя. Кроме того, на всей протяженности «Тропы разведчика» военнослужащие выполняют такие элементы, как метание ножей и саперных лопаток.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой имитируются пожары и разрывы мин, ведётся стрельба холостыми боеприпасами.

Также на полигоне Успеновский разведчики армейского корпуса ВВО продемонстрировали мастерство в стрельбе из различных видов стрелкового оружия, в вождении боевой техники в сложных условиях пересечённой местности и совершили марш-бросок в составе подразделения.

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