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23.04.2021 (09:15)

В Бурятии организован контроль за переводом военной техники ВВО на летний период эксплуатации

В Республике Бурятия комиссия специалистов Восточного военного округа (ВВО) проводит в соединениях и воинских частях комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации. Данное мероприятие направленно на выявление и своевременное устранение недостатков в обеспечении надежности и боевой готовности ВВТ.

Во время перехода на летний режим эксплуатации специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит: проверка работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения; различные регулировки; замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. К наиболее сложным работам привлечены специализированные бригады.

Особое внимание при регламентных технических работах будет уделена ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ВВО. Представители предприятий промышленности проведут техническое обслуживание специального оборудования данного комплекса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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