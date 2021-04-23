23.04.2021 (09:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по правовому минимуму
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачеты по правовому минимуму.
Командование ОГРВ ПРРМ организовало тесты для более 700 военнослужащих на знание вопросов правовой тематики, которые касаются жилищного обеспечения, отдельных положений приказов Министра обороны Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также реализации других социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.
В рамках теста также были затронуты вопросы размера компенсационных выплат за наем жилых помещений и обеспечения военнослужащих жильем по военной ипотеке.
По результатам зачета по правовому минимуму личный состав ОГРВ ПРРМ продемонстрировал высокий уровень знаний.
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