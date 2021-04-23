23.04.2021 (08:52)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели водительскую конференцию

В Гарнизонном офицерском клубе города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения 2021 учебного года, отметив нулевую аварийность в Приднестровском регионе со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе водительской конференции водительскому составу довели поправки и дополнения правил дорожного движения в регионе пребывания, после чего участники конференции совместно разобрали наиболее аварийно-опасные перекрестки и участки дорог. Личному составу довели информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также продемонстрировали видеоролики с ДТП.

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