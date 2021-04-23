23.04.2021 (07:16)

Экипаж флагмана Каспийской флотилии РК «Татарстан» отразил бомбо-штурмовой удар авиации условного противника

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипаж флагмана Каспийской флотилии (КФл) – ракетного корабля (РК) «Татарстан» – успешно отразил удары средств воздушного нападения условного противника.

В ходе учения средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели. Также было выполнено распределение целей и постановка огневых задач по различным каналам связи, а расчёты артиллерийских и зенитно-артиллерийских комплексов и установок РК уничтожили авиагруппу условного противника при подходе на рубеж ведения огня.

Налет авиации условного противника имитировали экипажи двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Лётчики провели имитацию нанесения бомбо-штурмового удара на море. Самолёты прошли с интервалом в 2 минуты и выполнили постановку имитационных воздушных целей М-6, которые используются при оценке боевой эффективности различных видов зенитного оружия и комплексов ПВО, а также при обучении боевых расчетов кораблей. Сброс мишеней осуществлялся с высоты 4,5-5 км и на удалении около 6 км от кораблей.

Кроме того, в течение нескольких дней на морских полигонах личный состав РК «Татарстан» отработает элементы и нормативы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице