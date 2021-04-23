23.04.2021 (07:14)

Офицеры штаба Каспийской флотилии выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения с офицерами управления, отделов и служб Каспийской флотилии (КФл) проведены упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Учебные мероприятия проводились на полигоне Аданак в Дагестане, в них приняли участие порядка 100 военнослужащих.

Офицерам предстояло поразить тремя выстрелами мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами в пристрелочной серии и тремя выстрелами во второй серии, которая шла на зачёт. Оценку «отлично» получали стрелки, набравшие 25-30 очков. Контрольные упражнения по стрельбе из штатного оружия проводились в соответствии с ограничениями по количеству боеприпасов, а также по отводимому на стрельбу времени.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия, соблюдением требований безопасности, сохранности оружия и боеприпасов.

В ходе контрольных мероприятий военнослужащие КФл сдают нормативы по огневой и физической подготовке, а также зачеты по специальным предметам обучения.

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