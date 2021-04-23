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23.04.2021 (07:11)

Гранатометчики ЮВО в Абхазии выполнили контрольные стрельбы

В рамках контрольной проверки войск Южного военного округа (ЮВО) за зимний период обучения гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

На полигонах Нагвалоу и Цабал военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб по подвижным и статичным мишеням, имитирующим боевые машины противника. Цели располагались на расстоянии до 350 м и двигались со скоростью до 10 м/с.

Гранатометчики поразили цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также из автоматического гранатомета АГС-17.

Стрельбы осуществлялись на побережье Черного моря при сильных порывах бокового ветра, достигающих 20 м/с, где военнослужащие применили навыки расчёта и учета поправок на боковой ветер в зависимости от его скорости.

Всего к мероприятиям контрольной проверки привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники соединения.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Учения , Полигон
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