23.04.2021 (07:04)

На Камчатку для военнослужащих ТОФ поступило 2 тысячи комплектов вакцины от COVID-19

В медицинские учреждения соединений и частей Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота поступило свыше 2 тысяч вакцин от новой коронавирусной инфекции. Двухкомпонентная отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» доставлена на Камчатку самолетом военно-транспортной авиации.

Вакцинация военных моряков и членов семей военнослужащих организована централизовано через поликлинику военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота и медицинские подразделения воинских частей. Мероприятие носит добровольный характер.

На сегодняшний день на Тихоокеанском флоте от новой коронавирусной инфекции привито более 14 тысяч военнослужащих. Проведена вакцинация участников празднованных мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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