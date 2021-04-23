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23.04.2021 (07:01)

Курсанты учебного центра ВВО в Забайкальском крае приступили к сдаче экзаменов

В Забайкальском крае военнослужащие-курсанты окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к сдаче итоговых экзаменов.

В учебном центре подготовлен очередной выпуск по специальностям "командир боевой машины", "наводчик-оператор" и "механик-водитель БМП".

В ходе итоговых испытаний военнослужащие учебных подразделений выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин. В течение периода обучения курсанты прошли курс интенсивной одиночной общевойсковой подготовки,  освоили навыки владения стрелкового оружия и средств РХБ защиты.

Помимо этого ими были освоены основы инженерной, медицинской, разведывательной подготовок.

Всего весной окружной учебный центр, дислоцированный в Забайкальском крае, выпустит около 500 младших специалистов для мотострелковых подразделений ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учебный центр , Боевая подготовка
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