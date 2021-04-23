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23.04.2021 (06:58)

Расчеты беспилотной авиации ВВО проводят мониторинг пожароопасных территорий военных объектов и полигонов в Забайкалье

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к мониторингу пожароопасной обстановки на территории военных объектов и полигонов.

Первые полеты уже состоялись на межвидовом полигоне «Цугол». Для проведения воздушной разведки задействованы расчеты БПЛА "Орлан-10" мотострелкового соединения.

Всего для мониторинга определены два полигона, а также территории военных городков и воинских частей. Полеты проводятся посменно, днем и ночью.

В мероприятии принимают участие свыше 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Воинская часть , Полигон , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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