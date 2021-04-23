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23.04.2021 (06:49)

Две корабельные противолодочные ударные группы ТОФ в ходе учения атаковали субмарину условного противника в Японском море

Две корабельные противолодочные ударные группы (КПУГ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели противолодочное учение в Японском море.

В состав тактических групп вошли корветы «Совершенный» и «Громкий», а также малые противолодочные корабли (МПК) «Советская Гавань» и «Метель». В заливе Петра Великого они отработали практические задачи по поиску и атаке подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия.

За условного противника действовала большая дизельная подводная лодка ТОФ. Она осуществляла скрытное маневрирование в районе учения.

Во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации флота фрегаты и МПК, обнаружили подводную лодку и атаковали её противолодочным оружием. Малые противолодочные корабли произвели залп реактивными глубинными бомбами, а фрегаты условно применили против субмарины малогабаритный противолодочный и противоторпедный комплекс «Пакет».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Учения
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