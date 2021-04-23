23.04.2021 (03:00)

Более 1300 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь и консультации от российских военных врачей

Медицинские специалисты из состава российского миротворческого контингента оказали помощь более чем 1300 жителям Нагорного Карабаха в полевых госпиталях Минобороны России.

Прием местных жителей российскими военными врачами осуществляется в полевых госпиталях, развернутых в городах Степанакерт и Мардакерт. Помимо этого, многофункциональные выездные врачебные бригады оказывают поликлиническую помощь в рамках проведения гуманитарно-медицинских акций в отдаленных населенных пунктах.

Всего с начала работы госпиталя более 1300 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе около 200 детей.

Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутых мобильных госпиталях.

«Основные патологии с которыми обращаются (прим. – местные жители) – это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания костного аппарата», - сообщил начальник медицинского отряда специального назначения № 2, дислоцированного в городе Мардакерт, майор медицинской службы Дмитрий Наумов. «При необходимости мы оказываем консультативно-диагностическую помощь, выполняем процедуры – ультразвуковую диагностику, рентген-диагностику, лабораторную диагностику», добавил он.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и иные профильные специалисты. Полевые госпитали укомплектованы всем необходимым современным диагностическим и лечебным оборудованием.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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