23.04.2021 (00:00)

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» публикует мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» на основе документов из фондов ЦАМО

В 1944–1945 годах Красная Армия в напряженной борьбе освободила от немецко-фашисткой оккупации земли десяти европейских государств. В кровопролитных боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч своих сыновей, 80 тысяч из которых погибли в ходе героического взятия Будапешта. Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает деятельность по сохранению памяти о героизме и мужестве военнослужащих Красной Армии, павших в борьбе за свободу всего мира. В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть», посвященный освобождению Венгрии и воинам Красной Армии, погибшим за ее свободу и независимость. В нем обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.

Начинается раздел страницами журналов боевых действий 2-го и 3 Украинских фронтов, которые подтверждают ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и венгерскую столицу – город Будапешт.

В журнале за ноябрь 1944 года сообщается: «Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточенный и тяжелый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе – тому подтверждение». Особо упорное сопротивление оказывали именно немецкие войска, отчего на фронте они часто проводили следующую рокировку: «… противник в первой линии своей обороны держал преимущественно венгерские части. Но в первые же дни нашего наступления венгерские части в первой линии были заменены немецкими или поставлены между немецкими частями. В общем, это придало немецкой обороне большую устойчивость и сопротивляемость».

Однако согласно журналу, уже к декабрю «в результате искусного маневра наших войск 2 и 3 УФ вся будапештская группа противника, стоящая на защите столицы государства, оказалась полностью окруженной». При этом войска 2-го Украинского фронта нанесли противнику неприемлемый урон.

В журнале за декабрь 1944 года приводится сведения, что немецко-фашистские войска заняли оборону в плотной городской застройке, используя тактику опорных пунктов, что сводило на нет преимущество наступающей и распределенной в осаде Будапешта по всему фронту Красной Армии.

Избавляя мир от фашизма, красноармейцы демонстрировали беспримерный героизм и мужество, отдавали свои жизни. В местах ожесточенных боев, вблизи Будапешта и во всей Венгрии, остались братские могилы. В разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений.

Одно из них расположено в городе Дунайхарасти недалеко к югу от Будапешта. Эта братская могила появилась в декабре 1944 года, когда в ходе наступательных боев на подступах к столице 2-й Украинский фронт овладел в этом районе крупной одноименной железнодорожной станцией. В могиле погребены 13 красноармейцев. Из их числа гвардии красноармеец Андрей Бычков был награжден медалью «За боевые заслуги», рядовой Федор Игнатьев и гвардии рядовой Николай Озерян — медалями «За отвагу».

Другое воинское захоронение расположено в 160 километрах к западу от Будапешта, в области Зала, в городе-крепости Заласентгрот. В учетной карточке этой братской могилы присутствует фотоснимок памятника и его описание: «Памятник прямоугольной формы с 8 табличками из светлого камня с именами захороненных воинов на венгерском языке. На верхней покатой поверхности памятника укреплена табличка с надписью на венгерском языке: «В память советских воинов, погибших в 1945 году».

Здесь покоятся 12 воинов Красной Армии. 11 из них погибли в этих местах 29 марта 1945 года во время наступательной операции 3-го Украинского фронта, в ходе которой советские войска прорвали оборону противника и, развивая успех, совершили 30-километровый бросок к австрийской границе. Участвовавшему в этой операции 35-му гвардейскому стрелковому корпусу была поставлена задача: «с утра 28.3.45 г. стремительно продолжать наступление в своей полосе и к исходу дня овладеть рубежом: Заласентгрот, Заласентласло» и затем форсировать реку Зала. Об этом говорится в опубликованном в разделе журнале боевых действий корпуса.

Из учетной карточки этой братской могилы следует, что первоначально в ней были захоронены шесть бойцов, среди которых был старший сержант Х. Хатамов. В Заласентгроте до сих пор стоит каменный мост, названый «Мостом Хатамова». На прикрепленной к нему памятной табличке написано, что этот мост был заминирован немецкими войсками и что воин Красной Армии Х. Хатамов ценой собственной жизни предотвратил подрыв этого стратегического объекта и памятника истории. В разделе опубликован именной список безвозвратных потерь личного состава частей 43-го инженерно-саперной бригады, в котором указан Хатамов.

Среди погребенных в могиле были и другие герои. Так, в разделе опубликованы наградные листы на гвардии старшего лейтенанта Федора Колодяжного от 16 февраля и от 5 апреля 1945 года. Согласно первому — командир батареи Колодяжный был награжден орденом Красной Звезды за то, что во время штурма советской пехотой важного опорного пункта «…выкатил свои орудия на расстояние 100 метров от противника и под сильным обстрелом со стороны противника вел уничтожающий артиллерийский огонь». Его действия привели к успеху штурма.

В соответствии со вторым документом командир батареи Колодяжный был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Из описания его подвига следует, что 6 марта 1945 года под натиском крупных сил противника он, «находясь в боевых порядках пехоты, умело управлял огнем своей батареи, отбил атаку немцев, уничтожив при этом до роты немецкой пехоты». 11 марта при отражении атаки пехоты и танков он «… огнем своей батареи подавил 2 артиллерийские батареи противника, один шестиствольный миномет и подбил один танк противника».

В этой же братской могиле погребен красноармеец Михаил Васецкий, получивший орден Красной Звезды за огромный трудовой подвиг. Так, в наградном листе от 30 мая 1944 года изложено, что при строительстве моста через реку Южный Буг он в течение трех суток без отдыха забивал сваи. Такую же стойкость и упорство Васецкий проявил при строительстве моста через Днестр, непрерывно укладывая насадки в течение двух суток. Подобное он совершил и на реке Прут: «после трудного марша тов. Васецкий немедленно приступил к работе /строительству переправы/ и, не отдыхая 3-е суток, невзирая на неблагоприятную погоду, успешно продолжал работу до полного окончания строительства моста», – говорится в наградном листе. Из учетной карточки братского захоронения советских воинов в венгерском Заласентгроте пользователи узнают, что красноармеец Михаил Васецкий погиб 29 марта 1945 года.

Обнародованные в разделе материалы свидетельствуют, что несмотря на ожесточенность немецкого сопротивления, на пройденный 2-м и 3-м Украинскими фронтами путь через сожженные нацистами советские деревни и села, Красная Армия в отношении своих бывших противников на их территориях проводила миролюбивую политику.

Продолжается раздел об освобождении Венгрии постановлением государственного комитета обороны №6803 от 27 октября 1944 года. Им утверждается порядок, который командование Красной Армии установливало на освобожденных территориях. В соответствии с документом ввиду военного времени должны быть назначены коменданты населенных пунктов, взяты под контроль железная дорога и линии связи; заключены договоры с местными производителями о закупке продовольствия для обеспечения армии.

Особо отмечается, что в отношении местных властей и жителей в постановлении ГКО предписывается: «Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать». «Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность, находятся под охраной советских военных властей», также значится в документе.

Многие другие фрагменты постановления указывают на то, что: «Ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий (…)». Эти слова впоследствии были включены в воззвание к населению Венгрии, освобожденному Красной Армией от немецко-фашистского гнета, которое также представлено в разделе.

Крайне строгое отношение к воинской дисциплине и великодушие советских воинов к венгерскому народу способствовали благорасположению многих венгров к Красной Армии. В разделе размещены материалы с заявлениями и показаниями тех, кто был готов вместе с Красной Армией освобождать свою родную землю от нацизма.

Например, на странице представлено обращение начальника Генерального штаба Венгерской Армии генерал-полковника Вёрёша Яноша от 5 ноября 1944 года к венгерским солдатам и народу. Оно приведено в разделе как на венгерском, так и на русском языке: «Я сам видел, что в городах и селах занятых русскими население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа… превратили нашу страну в плацдарм для обороны Германии. Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках».

Венгерские солдаты массово присоединялись к красноармейцам, что подтверждается строками из донесения политуправления 2-го Украинского фронта от 14 января 1945 года. В документе приводится показания командира 4-й саперной роты 1-й гусарской дивизии капитана Никлоса Хендриха. «Я пришёл к заключению, что ультиматум, предъявленный окружённым войскам, был исключительно великодушным. Он нисколько не унижал достоинства солдат и офицеров… По правде говоря, солдаты не имели желания оказывать сопротивление, ибо никому не хочется подвергать свою столицу дальнейшим разрушениям», — говорил Никлос Хендрих. В информационной сводке политического управления 2-го Украинского фронта от 14 ноября 1944 года приводятся свидетельства: «Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских, — рассказал на допросе венгерский боец Тот Ференц, — Таких солдат они расстреливают… Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими».

В сводке также представлены сведения об отношении местных жителей к немцам: «60 процентов населения всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как избавления от мук. Рабочие Будапешта явно симпатизируют русским».

В разделе также представлены архивные документы и свидетельства о чудовищных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.

В акте от 2 марта 1945 года о зверствах немецких захватчиков над мирным населением говорится, что зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной Венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных трупов. Большинство из них были евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные трупы. Все это в медучреждении оформлялось как «несчастные случаи».

В другом донесении, от 23 января 1945 года, докладывается о положении еврейского населения в городе и о самом крупнейшем в Европе гетто, в который к осени 1944 года были загнаны, согласно документу, 30 тысяч человек, а на момент окружения города советскими войсками, в декабре, — 63 тысячи. Из донесения следует, что многие, кто находился за пределами гетто, прятались у знакомых венгров или в иностранных посольствах; что при оккупации был устроен погром со стрельбой из артиллерийских орудий по домам евреев и с массовым утоплением их в Дунае.

О мародерстве и зверствах оккупантов также свидетельствуют многочисленные донесения политуправления 2-го Украинского фронта. В них рассказывается, что в магазинах Будапешта ничего нельзя купить, товары реквизированы немцами, Многие магазины разграблены немецкими солдатами. В городе «трупы убитых жителей валяются на улицах уже несколько дней». В документе также сообщается о расстрелах фашистами местных жителей, пропаганде и клевете против Красной Армии, об отсутствии электричества и воды. Дополняет информацию донесение политуправления от 14 января 1945 года о бесчинстве и разбое нацистов в столице Венгрии: «Немцы и салашисты бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней».

По окончании ужасов нацисткой оккупации венгерский народ вступил в новое время, в котором венгры не чувствовали себя побежденными или вновь порабощенными. После войны СССР оказывал действенную помощь венгерскому населению и государству, о чем рассказывается на страницах венгерских газет. В материалах приводятся слова благодарности граждан, сообщения о приходе товаров первой необходимости, продуктов питания, техники и горючего провианта и рисованная иллюстрация с советскими грузовиками из газеты «Сабад Неп» (Свободный Народ). «Как победитель советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы», — заявил Зольтан Ваш, бургомистр Будапешта, через газету «Вилаг» (Свет) от 22 июня 1945 года.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

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