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22.04.2021 (22:58)

В Национальном центре управления обороной России состоялся творческий вечер народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялся творческий вечер Юрия Башмета в рамках проекта «Встречи с настоящим людьми». Юрий Башмет - советский и российский альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и 4 Государственных премий РФ.

В ходе творческого вечера, который вела Илона Броневицкая, Юрий Башмет рассказал о своей семье, о себе, своем творческом пути, своих учителях, ответил на вопросы зрителей из зала, в том числе на вопрос в чем видит исторические корни, истоки «Битлз» и исполнил несколько композиций.
Также состоялись выступления солисток Всероссийского юношеского симфонического оркестра Александры Зверевой на флейте и Валерии Абрамовой на скрипке .

В завершении мероприятия статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков  вручил Юрию Башмету памятный сувенир, а так же отметил, что «Встречи с настоящими людьми - это детище Министра обороны Сергея Шойгу, он дорожит этими встречами, здесь не бывает людей, которые вот сами бы захотели бы прийти и пришли, здесь всегда бывают те, кого мы зовем в гости, воспринимая наших будущих гостей разумом и сердцем, настоящими людьми».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Национальный центр управления обороной Российской Федерации
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