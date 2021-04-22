22.04.2021 (22:52)

Заседание Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ состоялось на базе Санкт-Петербургского СВУ

Сегодня на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища состоялось заседание Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Деятельность Координационного комитета направлена на повышение качества подготовки военных кадров, укрепление международного доверия и развитие дружественных связей между государствами – участниками Содружества.

Предыдущее заседание Координационного комитета состоялось в Минске более двух лет назад.

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации Виктор Горемыкин выразил слова благодарности руководителям оборонных ведомств государств – участников СНГ за то, что они смогли принять участие в работе Координационного комитета в традиционном очном формате.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам довузовских образовательных организаций: обсуждались аспекты подготовки воспитанников и дальнейшего развития сотрудничества довузовских образовательных организаций в рамках Содружества. Также был сделан упор на обсуждение вопросов совершенствования организации и проведения Международной олимпиады курсантов, взаимодействия в области военно-научного сотрудничества. Закончили заседание обсуждением результатов VI Международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов вузов, посвященного 30-летию развития военного сотрудничества государств Содружества.

Виктор Горемыкин отметил — «наша совместная работа прошла в доверительном и конструктивном ключе, рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества в сфере военного образования и подготовки кадров, представляющих взаимный интерес».

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