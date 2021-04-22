22.04.2021 (22:48)

В Объединенном учебном центре ВМФ прошли тренировки экипажа корвета проекта 20380 «Резкий».

Сегодня на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге состоялись тренировки экипажа корвета проекта 20380 «Резкий».

В ходе тренировок был использован современный комплексный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором военнослужащие расчета «главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман» корабля отработали задачи по выходу корабля из бухты Золотой Рог залива Петра Великого и прохода кораблем узкости.

На специализированном тренажерном комплексе военнослужащие корвета «Резкий» на практике изучили элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

Учебно-тренажерный комплекс, на котором проходят обучение военнослужащие нового корабля, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипаж по большинству показателей будет готов к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», – сообщил ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

Как подчеркнул Адмирал Николай Евменов, «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли».

Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология «стелс». Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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