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22.04.2021 (22:43)

Комплексы С-300 Северного флота доказали высокую боеспособность в ходе учений на полигоне Ашулук

Дивизионы зенитных ракетных полков Кольской дивизии противовоздушной обороны Северного флота, оснащённые ЗРК С-300, выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням в ходе тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Боевые расчёты комплексов С-300 отработали полный комплекс действий противовоздушной обороны от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия. В условиях сложной помеховой обстановки они уничтожили около 10 высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей.

Основные усилия военнослужащих ПВО Северного флота были направлены на поражение ракет-мишеней, которые действовали в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства воздушного нападения условного противника различных типов от самолётов до крылатых ракет. Все воздушные цели были успешно поражены с результатом «одна цель, одна ракета».

Радиотехнические подразделения в ходе учения отработали задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям.

На втором этапе расчеты отрабатывали маневры смены позиции после поражения условного противника, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности на марше.

Всего в тактическом учении дивизии ПВО Северного флота на полигоне Ашулук было задействовано около 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой и специальной техники. В настоящее время военнослужащие и техника совершают перебазирование в пункты постоянной дислокации.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
ВВТ , Северный флот , Учения
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