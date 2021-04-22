22.04.2021 (22:42)

Новосибирские ракетчики в рамках учения проводят полную специальную обработку пусковых установок

В ходе учения с Новосибирским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности.

После вывода техники из зоны условно радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

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