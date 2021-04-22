22.04.2021 (22:40)
Ракетные полки Новосибирского соединения РВСН при смене позиций блокировали условных диверсантов
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения отработали вводные по смене полевых позиций автономными пусковыми установками ПГРК «Ярс» в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным формированиям (ДРФ).
При смене позиций ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
Новости по теме:
В Волгограде прошла первая планирующая конференция по подготовке российско-индийского учения «Индра-2021»
Российские и таджикские военнослужащие уничтожили условных боевиков в ходе совместного учения в Таджикистане
Метки: