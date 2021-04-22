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22.04.2021 (22:40)

Ракетные полки Новосибирского соединения РВСН при смене позиций блокировали условных диверсантов

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения отработали вводные по смене полевых позиций автономными пусковыми установками ПГРК «Ярс» в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным формированиям (ДРФ).

При смене позиций ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , ВВТ , Учения
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