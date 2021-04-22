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22.04.2021 (22:38)

Щелковский ОКИК успешно завершил штабную тренировку

Более 600 военнослужащих Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова приняли участие в штабной тренировке по противодействию попыткам условного противника воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки.

В ходе тренировки группой боевого управления были отработаны вопросы оповещения и сбора личного состава отдельного командно-измерительного комплекса при приведении в высшие степени боевой готовности, практические действия боевых расчетов по сбору, обработке, анализу информации о состоянии орбитальной группировки и подготовке докладов на вышестоящие пункты управления с выводами и предложениями на принятие решений в различных условиях обстановки.

Всего в ходе тренировки были успешно отработаны более 10 учебных задач по обеспечению непрерывного функционирования российской орбитальной группировки при переводе в повышенные степени боевой готовности и 6 нормативов по принятию решений на выполнение учебных задaч.

Итоги штабной тренировки подтвердили готовность боевых расчётов командно-измерительного комплекса выполнить задачи обеспечения бесперебойного функционирования российской орбитальной группировки в различных условиях обстановки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Вооруженные силы , Учения , Воздушно-космические силы (ВКС)
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