22.04.2021 (22:35)

Военный комиссариат Республики Татарстан отправил первых новобранцев весеннего призыва на военную службу

Сегодня на сборном пункте Республики Татарстан состоялась отправка первой в весеннем призыве воинской команды. Около 50 новобранцев отправились служить в Ракетные войска стратегического назначения.

В целях профилактики и противодействия коронавирусной инфекции призывные и сборный пункты республики в полном объеме обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, дозаторами для кожного антисептика, бактерицидными лампами. Оборудованы места ожидания результатов тестирования, барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам.

Новобранцы будут направляться для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Отправки планируется осуществлять в отдельных изолированных вагонах, в которых будет производиться дезинфекционная обработка.

В церемонии проводов призывников принял участие военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин. Он пожелал новобранцам успехов в прохождении военной службы и рассказал об особенностях призыва в 2021 году.

Всего в войска весной 2021 года будут отправлены более 3 тыс. татарстанцев, в том числе в Президентский полк и научные роты. Более трети призывников будут проходить службу в подшефных воинских частях.

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