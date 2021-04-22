22.04.2021 (22:33)

Летчики ЦВО завершают подготовку к демонстрационному пролету авиации 9 мая в Екатеринбурге

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) на аэродромах базирования завершают подготовку к демонстрационному пролету авиации, который состоится в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

Тренировки летчиков проходят на пяти аэродромах базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Экипажи совершенствуют групповую слетанность в составе пар в сомкнутом парадном строю, отрабатывают выдерживание сокращенных интервалов между воздушными судами, сохранение скоростных параметров на малых высотах, а также тренируют пролет над контрольной точкой в заданное время с точностью до секунды.

Подготовка экипажей к демонстрационному пролету авиации завершится проведением совместных тренировок, в ходе которых летчики нескольких типов воздушных судов отработают маневрирование в составе единого авиационного парадного расчета.

В День Победы в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом будут задействованы крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и пассажирский Ту-134, а также самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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