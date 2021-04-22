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22.04.2021 (22:29)

Члены Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ посетили довузовские образовательные организаций в Санкт-Петербурге

Члены Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ посетили кадетский корпус (школу IT-технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Санкт-Петербургское суворовское военное училище.

Во время визита в кадетский корпус (школа IT-технологий) Военной академии связи члены Координационного комитета осмотрели лекционные аудитории, современные лаборатории, ознакомились с музейным проектом «Династия», осмотрели спортивно-физкультурный комплекс.

Воспитанницы Санкт-Петербургского филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России продемонстрировали членам Координационного комитета хореографическую постановку, которую они подготовили для фильма ко Дню Победы. Члены комитета смогли увидеть, как происходит запись выпуска новостей Пансиона, а также оценили возможности телестудии. Особый интерес вызвало занятие в технопарке, где девочки конструировали роботов.

В ходе визита в Санкт-Петербургское суворовское военное училище члены Координационного комитета посетили шахматный клуб «Ход конем», осмотрели музей училища, наблюдали за ходом занятия по огневой и тактической подготовке.

«Впечатлило больше всего то, что для процесса обучения применяются именно передовые технологии и передовые достижения в сфере образования», — поделился начальник Управления военного образования Государственного комитета по делам обороны Киргизии Талгат Саалаев.

В ходе визитов члены Координационного комитета смогли оценить уровень системы образования, а также перенять опыт по организации и проведению учебного процесса.

В состав Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ вошли представители от Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Визит
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