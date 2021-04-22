22.04.2021 (22:27)

Военнослужащие филиала Военной академии МТО г. Вольск стали призерами межрегионального турнира по армейскому рукопашному бою.

В городе Энгельс Саратовской области состоялся открытый межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих и допризывной молодежи, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

В турнире приняло участие 15 команд из городов Саратовской области, Самарской, Волгоградской, Астраханской.

Сборная команда филиала по армейскому рукопашному бою в упорной борьбе заняла 1 командное место.

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