22.04.2021 (22:25)
Поисковые отряды приняли участие в открытии международной экспедиции
В Тверской области у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялась торжественная церемония открытия международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт".
В экспедиции принимают участие 700 поисковиков из более, чем 50 регионов России и стран ближнего зарубежья. В состав отрядов экспедиции входят поисковики ДОСААФ Москвы и других регионов страны.
Приветствие участникам экспедиции направил Президент РФ Владимир Путин.
Ежегодная Вахта Памяти проходит вблизи сельского поселения Есинка в Ржевском районе Тверской области, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. Поисковикам предстоит большая работа по установлению судеб погибших и пропавших без вести Защитников Отечества. Поисковый лагерь расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт в 2020 году.
Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт» проводит Российское военно-историческое общество с 2016 года при поддержке правительства Тверской области, министерства обороны РФ, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ России, «Поискового движения России» и «Союза поисковых отрядов России».
С 2016 года обнаружено более 2 тысяч бойцов, 193 личных медальона. Установлены имена 107 военнослужащих, найдены родственники 25 солдат.