22.04.2021 (22:25)

Поисковые отряды приняли участие в открытии международной экспедиции

В Тверской области у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялась торжественная церемония открытия международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

В экспедиции принимают участие 700 поисковиков из более, чем 50 регионов России и стран ближнего зарубежья. В состав отрядов экспедиции входят поисковики ДОСААФ Москвы и других регионов страны.

Приветствие участникам экспедиции направил Президент РФ Владимир Путин.

Ежегодная Вахта Памяти проходит вблизи сельского поселения Есинка в Ржевском районе Тверской области, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. Поисковикам предстоит большая работа по установлению судеб погибших и пропавших без вести Защитников Отечества. Поисковый лагерь расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт в 2020 году.

Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт» проводит Российское военно-историческое общество с 2016 года при поддержке правительства Тверской области, министерства обороны РФ, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ России, «Поискового движения России» и «Союза поисковых отрядов России».

С 2016 года обнаружено более 2 тысяч бойцов, 193 личных медальона. Установлены имена 107 военнослужащих, найдены родственники 25 солдат.

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