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22.04.2021 (22:22)

В Ставрополе прошел патриотический форум Юнармии

Патриотический форум Юнармии Ставрополя прошел в городском Дворце детского творчества.

На мероприятии присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Александр Пономаренко, заместитель главы администрации Ставрополя Вячеслав Коршун, заместитель руководителя комитета образования Екатерина Балаба, руководитель регионального отделения всероссийского движения «Юнармия» Олег Сухачёв, председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Гришко и другие представители краевых и городских органов власти и общественных организаций.

Почетные гости поделились с участниками форума своим опытом, нацелили юнармейцев быть достойными этого высокого звания.

Также в ходе мероприятия Юнармия Ставрополя пополнилась новыми членами.  

Форум прошел при поддержке краевого отделения ДОСААФ Ставропольского края.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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