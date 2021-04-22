22.04.2021 (19:04)

Военнослужащие ЦВО подготовили танк Т-34 к параду Победы в Новосибирске

Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) подготовили танк Т-34 к параду Победы в Новосибирске. На текущий момент доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще три года назад их было около 30%. В ходе работ специалисты провели обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску.

Кроме танка Т-34 к параду были подготовлены и современные образцы техники. Эта подготовка завершена на 70%. На пунктах технического обслуживания ремонтного подразделения была произведена их очистка, покраска, замена технических жидкостей.

По центральной площади города Новосибирска вместе с парадными расчетами гарнизона пройдет более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО.

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