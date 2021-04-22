22.04.2021 (19:01)

В Калининградской области стартовал чемпионат Балтийского флота по стрельбе из штатного табельного оружия

В Калининграде состоялось открытие чемпионата Балтийского флота по стрельбе из штатного и табельного оружия.

Участники соревнований будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Упражнения по стрельбе из ПМ выполняются в тире областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, где состоялась жеребьёвка и открытие турнира. Из автомата Калашникова стрельбы пройдут 23 апреля на стрельбище «Гвардейское».

Основным этапом чемпионата станет стрельба из автомата, на котором выполняется упражнение АК-3, предусматривающее три пристрелочных патрона и три серии по десять патронов, в трех различных положениях: лежа стоя, и с колена. Во время стрельбы запрещено пользоваться дополнительным снаряжением. Дистанция до мишени составит 100 метров.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие из объединений, соединений, воинских частей Балтийского флота и представители региональных силовых структур. Общее количество участников составило около 100 человек.

После официального окончания турнира планируется формирование сборной команды флота для участия в чемпионате ВМФ России, который состоится в мае.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице