22.04.2021 (18:59)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске исполнили мечту детей с особенностями в развитии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО в Новосибирске исполнили мечту детей с особенностями в развитии

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «Исполни детскую мечту!!!», в рамках которой пригласили детей с особенностями в развитии, подопечных благотворительного фонда «Ковчег», на тренировку механизированной колонны военного парада в Новосибирской области.

Такое многообразие военной техники, которая пройдет по главной площади города во время парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ребята видят впервые: боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер», ЗРПК «Панцирь-1С», ракетные систем залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины «Урал 4320» со 152-мм возимыми гаубицами «Мста-Б», самоходные орудия «Нона-СВК», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон» и другая техника.

О том, чтобы на время стать членом экипажа боевых машин и проехать в парадном строю ребята мечтали давно, сегодня заветное желание осуществилось.

Военнослужащие не только прокатили детей на многотонной технике, а также рассказали о тактико-технических характеристиках боевых машин.

Акция «Исполни детскую мечту!!!» стала доброй традицией в общевойсковом объединении ЦВО.

В завершение мероприятия, чтобы оно надолго запомнилось детям, военнослужащие подарили памятные книги и угостили их чаем со сладкими пирогами, а также сфотографировались на память.

Мероприятие было организовано со строгим соблюдением противоэпидемических мер. Вся техника прошла полную дезинфекционную обработку силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

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