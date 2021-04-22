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22.04.2021 (18:58)

Более двух с половиной тысяч тонн грузов будут доставлены в арктические гарнизоны Минобороны в рамках северного завоза

Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставят более двух с половиной тысяч тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны Министерства обороны Российской Федерации.

Грузы будут отправлены в Арктику, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза. Осуществится доставка железнодорожным, морским и речным транспортом.

Северный завоз материальных средств позволяет подразделениям и воинским частям функционировать в течение года практически в автономном режиме до следующей навигации в мае.

В настоящее время проводится накопление грузов, доставку которых планируется начать с 1 июня 2021 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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