22.04.2021 (18:58)
Более двух с половиной тысяч тонн грузов будут доставлены в арктические гарнизоны Минобороны в рамках северного завоза
Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставят более двух с половиной тысяч тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны Министерства обороны Российской Федерации.
Грузы будут отправлены в Арктику, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза. Осуществится доставка железнодорожным, морским и речным транспортом.
Северный завоз материальных средств позволяет подразделениям и воинским частям функционировать в течение года практически в автономном режиме до следующей навигации в мае.
В настоящее время проводится накопление грузов, доставку которых планируется начать с 1 июня 2021 года.
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