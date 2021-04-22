22.04.2021 (18:55)

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота в ходе планового учения высадили десант на балтийском побережье

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота в ходе планового учения отработали задачу по высадке десанта на необорудованное побережье Калининградской области.

В десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортерах БТР-82А.

Во время перехода к месту высадки десанта специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей выполнили стрельбы по надводным и воздушным целям из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

Кроме того, были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

«Евгений Кочешков» и «Мордовия» — малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Они предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск.

Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки МДКВП могут передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для кораблей проекта «Зубр» доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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